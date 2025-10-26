Atac armat la Universitatea Lincoln din Pennsylvania: cel puțin șapte persoane rănite în timpul weekendului Homecoming

Atac în timpul sărbătorii universitare

Cel puțin șapte persoane au fost rănite în urma unui atac armat petrecut sâmbătă noapte la Universitatea Lincoln din Pennsylvania, în plin weekend de Homecoming – un eveniment tradițional care marchează revenirea foștilor studenți pe campus, potrivit CNN.

Biroul Procurorului Districtual din Chester County a confirmat numărul victimelor, fără a preciza starea lor. Ancheta este coordonată de autoritățile locale, statale și federale, care solicită oricărei persoane cu informații relevante să contacteze FBI-ul.

„Publicul este rugat să evite zona din jurul universității”, a transmis biroul procurorului într-un comunicat.

Victime transportate la spital în Delaware

Potrivit poliției, cel puțin trei dintre răniți au fost transportați la Spitalul Christiana din Wilmington, Delaware, iar o altă persoană a fost dusă la ChristianaCare în Newark. Situația este considerată „foarte activă”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Statale din Pennsylvania, fără a oferi alte detalii.

Conform CNN, mai multe persoane au fost tratate la fața locului după ce au fost călcate în picioare în timp ce mulțimea fugea de gloanțe.

O universitate cu istorie și prestigiu

Universitatea Lincoln, aflată la aproximativ 90 de kilometri vest de Philadelphia, este recunoscută drept prima instituție universitară istorică afro-americană din Statele Unite care acordă diplome de licență.

Conducerea universității a anunțat că va oferi consiliere psihologică studenților și angajaților afectați de eveniment, începând de duminică dimineață.

Reacții oficiale și apeluri la solidaritate

„Vă rog să vă rugați pentru studenții și profesorii Universității Lincoln, precum și pentru forțele de ordine aflate la fața locului. Se pare că a avut loc un atac armat în masă în această seară”, a scris comisarul județului Chester, Eric Roe, pe Facebook.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a declarat că a fost informat despre incident și a promis sprijin deplin pentru universitate și poliție.

„Evitați zona, urmați instrucțiunile autorităților și alăturați-vă mie și soției mele în rugăciune pentru comunitatea Lincoln University”, a transmis Shapiro.

Incident similar la Howard University

Tragedia de la Lincoln survine la doar o zi după un alt incident armat produs în apropierea campusului Universității Howard din Washington D.C., o altă instituție istorică afro-americană. Cinci persoane au fost rănite acolo vineri, însă poliția a precizat că niciuna dintre victime nu era studentă la Howard.