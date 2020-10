UPDATE Cutremur puternic în Turcia și Grecia. Zeci de clădiri s-au prăbușit în Izmir. Bilanțul victimelor crește

După cutremurul din Turcia și Grecia, 27 de oameni au fost găsiți morți și aproximativ 20 de clădiri din Izmir s-au prăbușit. Peste 800 de persoane au fost rănite. Zona a fost afectată de aproximativ 470 de replici.

Operaţiunile de căutare şi salvare au fost finalizate în opt clădiri şi sunt în curs în alte nouă locuri.

Oficialii au declarat că 25 de persoane au fost ucise în zonele de coastă din vestul Turciei, iar doi adolescenţi - un băiat şi o fată - au murit pe insula greacă Samos după ce un zid s-a prăbuşit peste ei.

Președinții celor două țări și-au transmis mesaje de solidaritate.

„Tocmai l-am sunat pe preşedinteTayyip Erdogan pentru a-mi transmite condoleanţe pentru pierderea tragică de vieţi din cauza cutremurului care a lovit ambele ţări. Oricare ar fi diferenţele noastre, acestea sunt momente în care oameni trebuie să stea împreună ”, a scris premierul grec Kyriakos Mitsotakis, pe Twitter.

„Transmit condoleanţe întregii Grecii în numele meu şi al poporului turc. Şi Turcia este întotdeauna pregătită să ajute Grecia să-şi vindece rănile. Doi vecini care se solidarizează în vremuri dificile este mai valoros decât multe alte lucruri din viaţă”, a transmis și Erdogan, pe aceeași rețea de socializare.

UPDATE 3 Cel puţin 12 persoane au murit în Turcia, iar alte două în Grecia, în urma cutremurului produs vineri în Marea Egee, anunţă autorităţile din ambele ţări, conform agenţiei Reuters.

Bilanţul provizoriu din Turcia este de cel puţin 12 morţi şi 419 răniţi, a anunţat Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă (AFAD). Pe Insula elenă Samos, doi adolescenţi au murit după prăbuşirea unui zid.

Echipele de salvare continuă căutările pentru scoaterea persoanelor rămase blocate sub dărâmături în oraşul turc Izmir. Până în acest moment, au fost salvate 70 de persoane.

Un cutremur de suprafaţă 7,0 grade a avut loc vineri în Marea Egee, în apropierea Insulei Samos (Grecia), conform Institutului american de Geofizică (USGS). Seismul a avut loc la adâncimea de doar 10 kilometri. Potrivit autorităţilor din Grecia şi Turcia, cutremurul a avut magnitudinea de 6,7 grade.

UPDATE 2 Bilanțul sumbru al cutremurului de 6,7 grade care a zguduit vineri Grecia și Turcia a ajuns la cel puțin șase morți, dintre care doi copii, și peste 200 răniți în Izmir, Turcia și insula Samos din Grecia. În acest moment, echipele de intervenție efectuează căutari printre dărâmături.

Doi copii, cu vârste de 15 și 17 ani au fost scoși morți dintre ruine, în orașul grecesc Vathi, de pe insula Samos, conform primelor informații de la Protecția Civilă. Aceștia ar fi fost zdrobiți de un zid care s-a prăbușit, în timp ce traversau un drum îngust, a transmis corespondentul Antena3 în zonă.

UPDATE 1 Cel puţin patru persoane au murit, iar alte 120 au fost rănite în oraşul turc Izmir, în urma cutremurului produs în Marea Egee, conform bilanţului preliminar anunţat de autorităţi.

"Potrivit datelor preliminare, patru persoane au murit, iar alte 120 au fost rănite", a transmis Departamentul turc pentru Situaţii de Urgenţă, conform cotidianului Hurriyet.

"Suntem alături cu toate mijloacele de cetăţenii afectaţi de acest cutremur. Am luat imediat măsuri de asistenţă", a declarat preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

ȘTIRE INIȚIALĂ Un cutremur de 6,7 grade pe scara Richter și 30 de kilometri adâncime s-a produs astăzi, la ora 13,51.24, în insula Dodecanese din Grecia, transmite INFP.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe.

La 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athens, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak.

Seismul a fost resimţit şi în Turcia, în regiunea Izmir, unde zeci de clădiri s-au prăbuşit, potrivit Express.co.uk.

Autoritatea turcă pentru administrarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a precizat că seismul a avut magnitudinea de 6,6, în timp ce Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey- USGS) a anunţat că magnitudinea acestui cutremur a fost de 7.

Seismul s-a produs la o adâncime de 30 de kilometri, în apropierea orașelor Karabaglar (Turcia) și Néon, din Grecia, dar s-a simțit și în zona Capitalei, Atena, precum și în Portul Pireu.

Unda de şoc a fost resimţită de asemenea în capitala Ankara, potrivit BBC.

