Preşedinta CE von der Leyen propune membrilor Uniunii Europene opţiuni de finanţare pentru Ucraina

de Redacția Jurnalul    |    17 Noi 2025   •   17:45
Sursa foto: Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a prezentat într-o scrisoare membrilor Uniunii Europene trei variante de finanţare pentru Ucraina, arătând în documentul la care a avut acces Reuters că este posibilă şi o combinaţie a opţiunilor respective.

"Am identificat trei opţiuni principale, respectiv finanţarea sprijinului de către statele membre prin granturi (ajutoare nerambursabile .- n. red.), un împrumut cu acoperire limitată finanţat de împrumuturi ale Uniunii Europene pe pieţele financiare, sau un împrumut cu acoperire limitată legat de soldul disponibil al activelor imobilizate", a afirmat şefa executivului european.

AGERPRES

