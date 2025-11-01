Venezuela cere ajutor militar Rusiei, după escaladarea conflictului cu SUA

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut ajutor militar Rusiei, într-o scrisoare adresată lui Vladimir Putin, în timp ce tensiunile cu Statele Unite cresc în zona Mării Caraibelor, a relatat Washington Post, citând documente confidențiale ale guvernului american.

Potrivit sursei, Maduro a solicitat reparații pentru radare și aeronave militare, precum și posibilitatea de a primi noi rachete din Rusia.

Cererea vine în momentul în care armata americană desfășoară atacuri împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri, iar Washingtonul analizează posibile lovituri aeriene asupra unor facilități militare venezuelene presupus implicate în contrabandă.

Venezuela a cerut sprijin militar și din partea Chinei și Iranului, potrivit acelorași documente.

Într-o scrisoare trimisă președintelui chinez Xi Jinping, Maduro a solicitat „extinderea cooperării militare” pentru a contracara ceea ce a numit „escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela”.

Relațiile dintre Caracas și Moscova s-au consolidat în ultimii ani, pe fondul opoziției comune față de sancțiunile occidentale și al sprijinului declarat al Venezuelei pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Administrația Trump a acuzat regimul Maduro că conduce o rețea de trafic de droguri și terorism, menită să „inunde SUA cu narcotice” înaintea unor posibile atacuri.

Maduro a respins acuzațiile, afirmând că Washingtonul urmărește controlul asupra resurselor naturale ale Venezuelei, inclusiv petrol, gaze și aur.

(sursa: Mediafax)