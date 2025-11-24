Venezuela: speriați de prețul la pui, nu de război

În aceste condiții, reporterii BBC au mers în Quinta Crespo, o piață celebră din Caracas, pentru a afla starea de spirit a populației. Au descoperit că, într-adevăr, populația e speriată: kilogramul de carne de pui a ajuns să coste de trei ori salariul minim pe economie.

„La Quinta Crespo, o posibilă escaladare a conflictului nu este principala preocupare a venezuelenilor, care se uită la știri în timp ce își verifică portofelele pentru a găsi suficienți bani pentru a plăti”, notează reporterii BBC. „Ceea ce ne îngrijorează cu adevărat este creșterea dolarului”, le-a spus jurnaliștilor Alejandro Orellano, un vânzător de legume rămas fără clienți.

Conform FMI, de la începutul anului, moneda oficială bolivar s-a devalorizat cu 80% față de dolar. Fondul estimează o creștere a prețurilor de 548% în acest an și spune că va fi mai rău în 2026, când ar putea ajunge la 629% - cea mai mare cifră de pe continent.

Mulți se feresc să vorbească, de teama represaliilor regimului lui Nicolás Maduro: „Ne este frică, tăcem, ne este frică să nu ne arunce la închisoare. Obișnuiam să postez lucruri, dar nu mai - nu ar trebui - pentru că nu știu cine m-ar putea denunța”, a spus pentru BBC un comerciant.

Un val de arestări a urmat protestelor față de alegerile prezidențiale contestate de anul trecut, care au fost respinse pe scară largă de comunitatea internațională. Peste 2.000 de persoane au fost arestate atunci, conform cifrelor oficiale. 884 de persoane rămân în închisoare din motive politice, potrivit organizației non-guvernamentale Foro Penal.

„Toți așteptăm să se întâmple ceva, pentru că este corect și necesar. Trăim în mizerie absolută de ani. Venezuelenii trăiesc zi de zi așteptând să se întâmple ceva, dar tuturor le este frică să vorbească și nimeni nu spune nimic”, a avut curajul să spună Barbara Marrero, o cofetăreasă în vârstă de 40 de ani.

O serie de atacuri aeriene americane împotriva unor presupuse nave de droguri din Caraibe și Pacificul de Est au ucis peste 80 de persoane în ultimele săptămâni. Raidurile fac parte dintr-un efort mai amplu pe care administrația Trump îl consideră necesar pentru a stopa fluxul de narcotice în SUA, dar președinte venezuelean Nicolás Maduro insistă că amenințarea militară este concepută pentru a-l înlătura de la putere.