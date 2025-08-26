Venezuela trimite trupe la graniță ca răspuns la desfășurarea de nave de război americane

Venezuela a anunțat luni desfășurarea a 15.000 de soldați la granița cu Columbia pentru a combate traficul de droguri, pe fondul presiunilor crescânde din partea Washingtonului asupra președintelui Nicolas Maduro, lider de stânga.

Trei nave de război americane se îndreaptă spre coasta Venezuelei, în timp ce președintele Donald Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro, acuzat de Washington că conduce un cartel de trafic de cocaină. Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a anunțat că guvernul desfășoară 15.000 de soldați pentru a consolida securitatea în statele Zulia și Tachira, care se învecinează cu Columbia.

„Aici, combatem traficul de droguri, aici, combatem cartelurile drogurilor pe toate fronturile”, a adăugat el, anunțând confiscarea a 53 de tone de droguri de până acum în acest an.

Statele Unite îi acuză atât pe Maduro, cât și pe Cabello că sunt membri ai Cartelului de los Soles („Cartelul Soarelor”), pe care Washingtonul l-a desemnat drept organizație teroristă. Pe lângă trimiterea a trei distrugătoare cu rachete ghidate din clasa Aegis în apele internaționale din largul Venezuelei, Washingtonul intenționează să trimită și 4.000 de pușcași marini în regiune, a relatat presa americană.

Washingtonul și-a dublat recent recompensa pentru capturarea lui Maduro pentru acuzații de trafic de droguri la 50 de milioane de dolari. Maduro a acuzat Statele Unite că încearcă să producă o schimbare de regim și a lansat o campanie de recrutare a mii de membri ai milițiilor.

(sursa: Mediafax)