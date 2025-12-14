Verona introduce taxă de 12 euro pentru acces la „Casa Julietei” în perioada sărbătorilor

Curtea în care se află „Casa Julietei”, ce include o reconstrucție a celebrului balcon din tragedia lui Shakespeare, a atras de-a lungul anilor turiști din întreaga lume. Până recent, intrarea era liberă. Din cauza aglomerației crescânde, municipalitatea a introdus un sistem cu bilet plătit și un număr restrâns de vizitatori pe zi. Capacitatea maximă a scăzut de la 130 la 100 de persoane. Accesul se face doar în grupuri de câte 45, la intervale de 15 minute.

Deși măsurile sunt aplicate doar temporar, până după sărbători, muzeul rămâne vizitat la capacitate completă.



Situată pe strada Cappello, în centrul istoric al Veronei, clădirea datează din perioada medievală. Ea a găzduit de-a lungul vremii o locandă și ateliere. Legătura sa cu povestea lui Romeo și Julieta nu este una istorică, dar a devenit un reper romantic după ce, în 1939, directorul muzeelor civice, Antonio Avena, a reconstituit scena din piesa lui Shakespeare, inclusiv balconul. Interiorul a fost atunci restaurat integral. Iar în anii ’70 a fost instalată în curte o statuie de bronz a Julietei, atrăgând și mai mulți vizitatori.



Introducerea neașteptată a tarifului și a rezervărilor obligatorii a provocat confuzie la început. Mulți turiști au aflat abia la fața locului, iar numărul limitat de bilete a dus la cozi pe stradă și frustrare. Două fluxuri separate de acces au fost stabilite: unul pentru vizitatorii cu bilet, altul pentru clienții magazinului de suveniruri, care are intrare directă în curte.



Ghizii și reprezentanții opoziției au contestat hotărârea, considerând-o nepotrivită pentru sezonul de iarnă, când numărul turiștilor este mai mic. În plus, anunțul făcut cu doar câteva zile înainte a perturbat planurile agențiilor de turism, care vânduseră deja pachete ce includeau vizita, mai precizează Il Post.

Responsabilii locali afirmă că restricțiile sunt necesare pentru siguranța vizitatorilor. Ideea de a folosi accesul la Casa Julietei prin Teatro Nuovo a fost abandonată din cauza programului spectacolelor.

„Fără aceste limitări, am fi fost nevoiți să închidem curtea complet,” au explicat reprezentanții primăriei, menționând că iau în calcul și introducerea unui sens unic pietonal pe via Cappello în perioadele aglomerate.

