VIDEO SpaceX: Cei patru pasageri privaţi au revenit pe Terra după trei zile în spaţiu

Primii patru turişti spaţiali ai capsulei SpaceX au revenit pe Terra sâmbătă seară după ce au petrecut trei zile în spaţiu, încoronând cu succes prima misiune orbitală din istorie fără astronaut profesionist la bord, notează AFP.



Capsula Dragon a rezistat coborârii vertiginoase datorită scutului său termic, apoi a fost frânată de patru paraşute uriaşe. Amerizarea în Oceanul Atlantic, în largul coastelor Floridei, a avut la ora prevăzută, 23.06 GMT (19.06 ora locală).

Welcome back to Earth, @ArceneauxHayley, @rookisaacman, @DrSianProctor, and @ChrisSembroski!#Inspiration4’s mission doesn’t end here — help us reach our $200 million fundraising goal for @StJude! https://t.co/NBUL2e3f4x pic.twitter.com/hhNQydWVJJ