Premierul ungar sfidează UE şi se angajează să continue importul de hidrocarburi din Rusia

"Ţin să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor", a declarat Orban, conform remarcilor sale televizate.



Apropiat atât de preşedintele SUA, cât şi de cel rus, fapt rar între liderii europeni, Viktor Orban nu a încercat să diversifice cu adevărat importurile ţării sale de la începutul ofensivei ruse în Ucraina din februarie 2022, spre deosebire de mulţi dintre vecinii săi europeni, scrie AFP.



"Nu am abandonat cooperarea în niciun domeniu, în pofida tuturor presiunilor externe", a afirmat Orban.



Întâlnirea dintre cei doi este de natură să provoace fără îndoială furie la Bruxelles, în contextul în care blocul european încearcă să-şi reducă dependenţa de aprovizionarea cu energie din Rusia şi continuă să impună sancţiuni pentru a pune presiune pe Moscova şi în speranţa de a pune capăt celui mai grav conflict de pe teritoriul european de la cel de-al doilea război mondial încoace, notează AFP.



Viktor Orban a anunţat la începutul acestei luni că a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a contesta decizia majorităţii statelor membre de a aproba, în octombrie, principiul unei interdicţii, până la sfârşitul anului 2027, asupra importurilor de gaze naturale din Rusia.



Preşedintele rus, la rândul său, s-a declarat "foarte mulţumit" de continuarea relaţiilor dintre cele două ţări, pe care le-a descris ca fiind bazate pe "pragmatism". La începutul convorbirilor, Vladimir Putin a salutat menţinerea relaţiilor dintre Moscova şi Budapesta "în ciuda tuturor dificultăţilor de astăzi", precum şi poziţia "echilibrată" a liderului ungar cu privire la "chestiunea ucraineană".



Viktor Orban a refuzat să trimită ajutor militar Ucrainei şi s-a opus, în cadrul NATO şi al Uniunii Europene, unor acţiuni mai dure împotriva Rusiei, mai menţionează AFP.



Înainte de întâlnirea cu Putin şi cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare pe care nu este sigur că le va câştiga, Orban a explicat pe Facebook că vrea să asigure aprovizionarea cu energie "la un preţ accesibil", lăudându-se cu preţurile scăzute la energie din ţara sa datorită accesului la gaze şi petrol ruseşti.



El a amintit şi că a călătorit în Statele Unite la începutul lunii noiembrie, unde a obţinut de la preşedintele american Donald Trump o derogare de la sancţiunile americane legate de petrolul rus, valabilă un an.



"Am reuşit, ceea ce este excelent", a spus el înainte de a merge la Kremlin, adăugând că "acum tot ce ne trebuie este gaz şi petrol, pe care le putem cumpăra de la ruşi".



"Sperăm sincer că propunerile de pace de pe masă vor duce la un armistiţiu şi la pace", a mai spus premierul ungar la Kremlin, referindu-se la planul de încetare a conflictului prezentat săptămâna trecută de Statele Unite şi ulterior modificat după consultări cu Ucraina.



Amintind că Ungaria "suferă pierderi economice semnificative" din cauza războiului, Orban a reiterat că Ungaria este pregătită să "servească drept loc pentru negocieri de pace".



O întâlnire anunţată odată între Donald Trump şi Vladimir Putin în octombrie la Budapesta nu a mai avut loc în cele din urmă.



Potrivit MTI şi dpa, vineri premierul ungar şi-a reînnoit invitaţia privind un summit Rusia-SUA la Budapesta. Preşedintele rus a mulţumit, menţionând că preşedintele american a sugerat recent ideea unei întâlniri şi a adăugat că ar fi pregătit să participe dacă negocierile pentru încheierea războiului cu Ucraina ar da rezultate corespunzătoare.

