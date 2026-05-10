Viktor Orbán, mesaj tranșant pentru noul Guvern de la Budapesta: Dacă nu luptați la Bruxelles, ei vă vor călca în picioare

Jurnalul.ro Ştiri Externe

de Redacția Jurnalul    |    10 Mai 2026   •   18:55
Hepta/Mesajul care pune pe jar diplomația europeană

Fostul premier maghiar Viktor Orbán a transmis un mesaj pentru noul Guvern de la Budapesta. Dacă nu luptați la Bruxelles, ei vă vor călca în picioare, a spus Orbán în timpul unui interviu

Declarația a fost făcută la o televiziune maghiară.

„A ne îndepărta de poziția patriotică, a ceda sau a ne supune Bruxelles-ului ar fi o greșeală strategică uriașă, iar Ungaria va plăti un preț greu pentru asta. Dacă nu luptați la Bruxelles, ei vă vor călca în picioare, vă vor doborî și vă vor jefui. Noua conducere trebuie să înțeleagă acest lucru. Nu mi se pare că ei înțeleg asta, nu o văd încă”, a spus Viktor Orbán potrivit Clash Report.

Viktor Orbán a plecat sâmbătă din funcția de prim-ministru al Ungariei. Noul Guvern, condus de Péter Magyar, a depus jurământul în Parlament. S-a încheit astfel o perioadă lungă și controversată din istoria Ungariei.

Victoria categorică a partidului Tisza în alegerile din aprilie a pus capăt dominației politice exercitate timp de decenii de Fidesz și Viktor Orbán asupra Ungariei. Viktor Orban a condus Ungaria începând din 2010. În timpul acesta, a devenit unul dintre principalii aliați ai Kremlinului în Uniunea Europeană, dar și un contestatar al liderilor de la Bruxelles. El a părăsit funcția de premier după 16 ani, fiind cel mai longeviv prim-ministru din Ungaria.

Viktor Orban nu va mai fi nici măcar parlamentar pentru prima dată după 1990. El a refuzat poziția. Coaliția condusă de partidul său controlează doar 52 de locuri din Parlament, în timp ce partidul Tisza, câștigător detașat al alegerilor, are 141 de parlamentari.

(sursa: Mediafax)

 

