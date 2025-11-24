Viktor Orban: "Nu vrem să ne îndatorăm nepoţii din cauza Ucrainei"

În mesajul video postat după summitul UE de luni, Orban notează că liderii UE au examinat propunerea de pace susţinută de SUA, în 28 de puncte, cu privire la războiul din Ucraina. "Este amplă, are o mie de subpuncte", menţionează premierul ungar.



"Există un lucru pe care îl pot conchide cu siguranţă după videoconferinţa de astăzi: Uniunea Europeană vrea să continue războiul, chiar dacă nu are niciun cent de trimis Ucrainei pentru echipament militar sau pentru finanţarea operaţiunilor sale şi nici măcar o idee despre cum ar trebui să obţină aceste fonduri", adaugă el.



Singurele idei pe care le are UE, afirmă Orban, sunt că "statele membre ar trebui să contribuie fiecare" - lucru pe care, aminteşte el, Ungaria a refuzat să îl facă - sau că "ar trebui să facem un împrumut comun".



"Refuzăm să punem în joc viitorul nepoţilor noştri pentru a finanţa un război ucrainean imposibil de câştigat", mai subliniază Orban în mesaj.

AGERPRES