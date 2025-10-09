Vioara lui Albert Einstein, vândută la licitaţie pentru o sumă colosală

Vioara, fabricată de lutierul Anton Zunterer în 1894, se crede că a fost prima vioară a lui Einstein, iar iniţial a fost estimată la suma de 300.000 de lire sterline de către casa de licitaţii Dominic Winter Auctioneers, cu sediul în South Cerney, Gloucestershire.



O carte de filozofie pe care Einstein i-a oferit-o unui prieten s-a vândut pentru suma de 2.200 de lire sterline.



Tuturor sumelor li se va aplica un comision extra de 26,4%, ceea ce înseamnă că preţul final al viorii va depăşi un milion de lire sterline.



Casa de licitaţie crede că, după adăugarea comisionului, suma ar putea fi cea mai mare obţinută pentru o vioară care nu i-a aparţinut unui violonist sau care nu e confecţionată de Stradivarius, recordul anterior fiind deţinut de un instrument despre care se crede că a fost pe Titanic.



Chris Albury, licitator senior şi specialist în suveniruri istorice în cadrul Dominic Winter Auctioneers, a descris vânzarea, care a fost finalizată în zece minute, ca un ''moment special''.



''Am avut trei licitatori prin telefon foarte implicaţi până la final'', a declarat el pentru BBC Radio Gloucestershire.



Potrivit lui Chris Albury, nu multă lume ştie că Einstein cânta la vioară.



''Mereu spunea că, dacă nu s-ar fi făcut om de ştiinţă, iar fi plăcut să fie muzician''.



''A început să studieze vioara cam la vârsta de patru ani şi a cântat la acest instrument în fiecare zi''.



O şa de bicicletă care i-a aparţinut tot lui Einstein nu şi-a găsit cumpărător şi ar putea fi scoasă din nou la licitaţie.



Toate obiectele licitate au fost dăruite de savant bunului său prieten şi coleg, fizicianul Max von Laue, în 1932.



La scurt timp după aceea, Einstein a plecat în Statele Unite ca să fugă din calea antisemitismului şi a nazismului din Germania.



Douăzeci de ani mai târziu, Max von Laue a dăruit obiectele unei cunoştinţe şi admiratoare a lui Einstein, Margarete Hommrich, iar stră-strănepoata acesteia este cea care le-a scos la licitaţie.



O altă vioară care i-a aparţinut lui Einstein şi pe care a primit-o în dar când a sosit în Statele Unite, în 1933, s-a vândut la licitaţie pentru 516.500 de dolari la New York în 2018.

