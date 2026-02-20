Violențe la Cernăuți: Localnicii nu vor să plece la război

Potrivit acestuia, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate două incidente foarte grave. Într-unul din cazuri, un bărbat din localitatea Storojîneţ a aruncat o grenadă asupra unei maşini de poliţie, rănind doi agenţi. Atacatorul, un bărbat de 31 de ani, a fost arestat în cursul zilei de vineri.



De asemenea, un bărbat din localitatea Mămăliga a înţepat cu o furcă anvelopele unei maşini de poliţie. Gestul acestuia a determinat poliţia să reacţioneze şi să tragă mai multe focuri de avertisment pentru a-i calma pe localnicii care s-au solidarizat cu bărbatul respectiv, transmite trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu.



Societatea civilă ucraineană denunţă abuzurile poliţiei, dar, în acelaşi timp, susţine necesitatea recrutării pentru a putea asigura continuitatea în războiul declanşat de Federaţia Rusă.



"Am simţăminte diametral opuse în această situaţie. Pe de o parte, îmi pare rău de băieţii care sunt luaţi cu arcanul la oaste şi, pe de altă parte, îmi pare rău şi de faptul că asta se face incorect (...) Deci sunt probleme şi dintr-o parte şi din alta. Aici trebuie de găsită anume o modalitate ca persoanele să meargă şi să apere patria, dar totodată chestiile acestea trebuie făcute corect, fără abuzuri, fără încălcări de lege", a afirmat Hackman, într-o declaraţie acordată AGERPRES.



Pentru a creşte efectivele armate, autorităţile de la Kiev au decis să modifice condiţiile de încheiere a contractelor militare şi regulile de promovare în cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei, introducând posibilitatea ca voluntarii de peste 60 de ani să servească pe bază de contract şi stabilind termene mai rapide pentru avansarea în grad în unităţile de luptă, scrie AGERPRES

