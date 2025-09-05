Vladimir Putin avertizează Europa privind trimiterea de trupe în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”

Rusia a respins propunerile Occidentului privind desfășurarea unei „forțe de reasigurare” în Ucraina, imediat după semnarea unui eventual armistițiu.
Vladimir Putin a declarat, vineri, la Forumul Economic de la Vladivostok, că orice trupe străine trimise în Ucraina vor fi „ținte legitime”, mai ales dacă ar apărea înainte de încetarea luptelor.
Avertismentul vine la o zi după summitul de la Paris, unde 26 de state, sub conducerea Franței și a Marii Britanii, s-au angajat să sprijine Ucraina „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a preveni o nouă agresiune rusă.
Președintele Emmanuel Macron a subliniat că trupele nu ar urma să fie plasate pe linia frontului, ci să garanteze securitatea în cazul unui armistițiu.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat deciziile ca pe un prim pas concret, iar președintele american Donald Trump a sugerat că sprijinul SUA ar putea veni sub forma unei acoperiri aeriene.
În replică, Putin a spus că Rusia nu vede rostul prezenței unor trupe străine dacă se ajunge la o înțelegere pentru pace pe termen lung, dar a insistat că forțele armate ruse „avansează pe toate fronturile” în Ucraina.
Moscova a mai propus ca Rusia să fie parte din mecanismul de garanții de securitate pentru Ucraina, idee respinsă categoric de Kiev și aliații săi.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reiterat că „Rusia nu are drept de veto asupra trupelor occidentale în Ucraina”, subliniind că decizia aparține unui stat suveran.