Vladimir Putin avertizează Europa privind trimiterea de trupe în Ucraina: „Vor fi ținte legitime”

Rusia a respins propunerile Occidentului privind desfășurarea unei „forțe de reasigurare” în Ucraina, imediat după semnarea unui eventual armistițiu.

Vladimir Putin a declarat, vineri, la Forumul Economic de la Vladivostok, că orice trupe străine trimise în Ucraina vor fi „ținte legitime”, mai ales dacă ar apărea înainte de încetarea luptelor.

Avertismentul vine la o zi după summitul de la Paris, unde 26 de state, sub conducerea Franței și a Marii Britanii, s-au angajat să sprijine Ucraina „pe uscat, pe mare sau în aer” pentru a preveni o nouă agresiune rusă.

Președintele Emmanuel Macron a subliniat că trupele nu ar urma să fie plasate pe linia frontului, ci să garanteze securitatea în cazul unui armistițiu.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat deciziile ca pe un prim pas concret, iar președintele american Donald Trump a sugerat că sprijinul SUA ar putea veni sub forma unei acoperiri aeriene.

În replică, Putin a spus că Rusia nu vede rostul prezenței unor trupe străine dacă se ajunge la o înțelegere pentru pace pe termen lung, dar a insistat că forțele armate ruse „avansează pe toate fronturile” în Ucraina.

Moscova a mai propus ca Rusia să fie parte din mecanismul de garanții de securitate pentru Ucraina, idee respinsă categoric de Kiev și aliații săi.

Citește pe Antena3.ro Sub această vilă aparent obișnuită se află cel mai mare buncăr de lux din lume. Cum arată în interior resortul cu cer artificial

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reiterat că „Rusia nu are drept de veto asupra trupelor occidentale în Ucraina”, subliniind că decizia aparține unui stat suveran.