CIA respinge acuzațiile lui Putin privind atacul ucrainean asupra reședinței sale. Trump consideră că „Rusia este cea care stă în calea păcii”

Potrivit informațiilor, această evaluare i-a fost prezentată lui Donald Trump de către directorul CIA, John Ratcliffe, scrie The Kyiv Independent.

Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone spre reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, o afirmație pe care Putin i-a transmis-o personal lui Trump într-o convorbire telefonică.

Inițial, Trump a declarat că este „foarte furios” în legătură cu incidentul raportat, însă ulterior a adoptat un ton mai sceptic.

Conform CNN, Trump a distribuit, miercuri, un editorial din New York Post, intitulat „Fanfaronada despre un «atac» al lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”, în care este pusă sub semnul întrebării credibilitatea acuzațiilor Rusiei.

Surse au declarat că Ratcliffe l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu credea că este adevărat. Iar miercuri, Trump pare să fi adoptat o postare mai sceptică, postând un link către un editorial al New York Post pe Truth Social cu titlul „Fanfaronada despre un «atac» al lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”. Comitetul editorial al Post a remarcat că este „remarcabil faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, consideră că orice violență în vecinătatea sa merită o indignare specială” și a afirmat că „Orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat”.

„Dar iată problema: atacul cu drone probabil că nu a avut loc niciodată. (Președintele ucrainean Volodimir) Zelenski a negat vehement acest lucru. (Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri) Peskov a declarat că rușii nu pot furniza nicio dovadă și a îndemnat presa să «credă pe cuvântul Kremlinului. Nu, nu o vom face”, a scris consiliul.

Acuzația a apărut într-un moment în care Ucraina și Statele Unite coordonau un cadru de pace actualizat, o sincronizare pe care Kievul a catalogat-o drept deliberată.

În aceeași zi în care a apărut afirmația, președintele Volodimir Zelenski a respins acuzația Rusiei, numind-o „o altă minciună” și avertizând că Moscova „caută un pretext” pentru noi atacuri asupra Ucrainei.

Avertismentul a fost urmat de reluarea atacurilor rusești câteva zile mai târziu. În noaptea de 1 ianuarie, Rusia a lansat un atac cu drone care a continuat până dimineață, soldat cu moartea a cel puțin doi civili și rănirea altor 16 persoane.

Până la prânz, grupurile de monitorizare au anunțat că o rachetă de croazieră a fost lansată spre regiunea Poltava.

De asemenea, Rusia a desfășurat atacuri masive cu drone asupra regiunilor Odesa și Volînia, aceasta din urmă la granița cu Polonia și Belarus, provocând avarii infrastructurii energetice și critice și lăsând „un număr semnificativ de consumatori fără energie electrică” în noaptea de Anul Nou, potrivit Ministerului Energiei.

(sursa: Mediafax)