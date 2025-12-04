Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în fragmente din interviul său acordat publicației India Today, care va fi difuzat joi, că țara sa va prelua controlul asupra regiunilor Donbass și Novorossiya fie prin mijloace militare, fie prin alte metode, scrie Baha.

„Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forța armelor, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a subliniat Putin.

Mai mult, liderul rus a dezvăluit că Moscova a oferit Kievului oportunitatea de a se retrage din Donbas și de a preveni confruntarea militară, dar autoritățile ucrainene au ales să intre în conflict.

„Le-am spus imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: poporul nu vrea să trăiască cu voi. Au ieșit la referendum și au votat pentru independență. Retrageți-vă trupele și nu va exista nicio acțiune militară. Nu, preferă să lupte. Ei bine, acum s-au săturat”, a subliniat Putin.

