Putin: Vom cuceri Donbasul prin mijloace militare sau în alt mod

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   14:30
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin promite că Rusia va lua Donbasul cu orice preț

Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Rusia este pregătită să preia controlul asupra regiunilor Donbas și Novorossiya prin acțiuni militare sau prin retragerea trupelor ucrainene, susținând că Moscova a oferit Kievului o șansă de a evita conflictul, dar aceasta a fost respinsă.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în fragmente din interviul său acordat publicației India Today, care va fi difuzat joi, că țara sa va prelua controlul asupra regiunilor Donbass și Novorossiya fie prin mijloace militare, fie prin alte metode, scrie Baha.

„Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forța armelor, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a subliniat Putin.

Mai mult, liderul rus a dezvăluit că Moscova a oferit Kievului oportunitatea de a se retrage din Donbas și de a preveni confruntarea militară, dar autoritățile ucrainene au ales să intre în conflict.

„Le-am spus imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: poporul nu vrea să trăiască cu voi. Au ieșit la referendum și au votat pentru independență. Retrageți-vă trupele și nu va exista nicio acțiune militară. Nu, preferă să lupte. Ei bine, acum s-au săturat”, a subliniat Putin.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Vladimir Putin donbas
