Vladimir Putin, focus pe metalele rare

Putin a făcut aceste afirmații în timpul discursului de deschidere la sesiunea plenară a Forumului Economic Estic de la Vladivostok.

Rusia deține a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în lasere și echipamente militare, și a prezentat planuri pentru creșterea producției, pentru a reduce dependența de importurile din China.

(sursa: Mediafax)