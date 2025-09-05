x close
Vladimir Putin, focus pe metalele rare

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, că a ordonat guvernului să prezinte un program pentru dezvoltarea metalelor rare, cel târziu până în noiembrie, potrivit Reuters.

Putin a făcut aceste afirmații în timpul discursului de deschidere la sesiunea plenară a Forumului Economic Estic de la Vladivostok.

Rusia deține a cincea cea mai mare rezervă de metale rare din lume, utilizate în lasere și echipamente militare, și a prezentat planuri pentru creșterea producției, pentru a reduce dependența de importurile din China.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: metale rare vladimir putin
