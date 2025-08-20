Analiză CNN. De ce Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski și s-ar putea să nu fie niciodată

Jocul dublu al Kremlinului

La Casa Albă, luni, ideea unei întrevederi directe între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski părea acceptată în principiu. Însă reacția Moscovei a fost rezervată. Yuri Ușakov, consilier prezidențial rus, a transmis că s-ar putea analiza „ridicarea nivelului reprezentanților celor două părți”, fără a pomeni vreun nume și fără a confirma implicarea celor doi lideri, potrivit unei analize CNN.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a nuanțat marți într-un interviu la televiziunea de stat: „Nu refuzăm niciun format de lucru – nici bilateral, nici trilateral. Dar orice contact la nivel înalt trebuie pregătit cu maximă atenție.” În limbajul Kremlinului, asta echivalează cu un refuz diplomatic.

De ce Putin evită întâlnirea cu Zelenski

Conflictul actual a fost declanșat de Moscova prin recunoașterea unilaterală a autoproclamatelor republici Donețk și Luhansk. Putin consideră Ucraina „parte inalienabilă a istoriei și culturii ruse” și vede independența acesteia drept o „greșeală istorică”.

Orysia Lutsevich, director al programului Rusia și Eurasia la Chatham House, explică: „Dacă Putin se așază la aceeași masă cu Zelenski, ar trebui să accepte eșecul – să discute cu un președinte pe care îl consideră o glumă, dintr-o țară pe care nici măcar nu o recunoaște.”

Mai mult, Moscova l-a demonizat constant pe liderul ucrainean în propaganda internă, prezentându-l ca „nazist” și marionetă a Occidentului. În aceste condiții, o întâlnire directă ar fi greu de justificat în fața opiniei publice ruse.

Strategia Moscovei: presiune și tergiversare

Kremlinul insistă asupra organizării de alegeri în Ucraina, deși acestea sunt suspendate legal pe durata legii marțiale. În același timp, Putin refuză să-l numească direct pe Zelenski, preferând formula „regimul de la Kiev”.

Tatiana Stanovaya, expertă la Carnegie Russia Eurasia Center, subliniază că, pentru Putin, conflictul nu este doar despre Ucraina, ci despre confruntarea cu Occidentul. Totuși, dacă ar exista premisele unei victorii diplomatice, liderul de la Kremlin ar putea accepta o întrevedere. „Cheia este ca Zelenski să fie dispus să discute cererile Rusiei, inclusiv cedarea de teritorii. Deocamdată, acesta a exclus ferm o astfel de opțiune”, a declarat Stanovaya.

Rolul lui Trump în ecuație

Donald Trump, care a discutat recent la telefon cu Putin, s-a lăudat că „a început aranjamentele pentru o întâlnire între Putin și Zelenski”. Însă chiar a doua zi, într-o intervenție la Fox News, fostul președinte american a recunoscut că totul depinde de cei doi lideri: „Noi suntem la 7.000 de mile distanță.”

Pentru Moscova, Trump rămâne cheia. Kremlinul speră ca Washingtonul să preseze Kievul să fie „mai flexibil” și să accepte concesii. Până atunci, Rusia preferă varianta unor noi discuții la Istanbul, cu delegații de rang înalt, dar fără risc de „capcană” pentru Putin.

Bombardamente în loc de concesii

În timp ce negocierile se amână, Rusia își intensifică atacurile asupra orașelor ucrainene. După o scurtă reducere a ritmului bombardamentelor la începutul lui august, Moscova a reluat ofensiva luni noapte, lansând 270 de drone și 10 rachete.

Astfel, în lipsa progreselor diplomatice, Putin continuă să mizeze pe presiunea militară. Singura necunoscută rămâne pe cine va da vina Trump atunci când această nouă tentativă de pace va eșua.