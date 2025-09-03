x close
Putin anunță că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski la Moscova

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   19:45
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, că este dispus să se întâlnească la Moscova cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, relatează CNN.

Vorbind cu jurnaliștii la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să avem o astfel de întâlnire. Am spus da, este posibil. La urma urmei, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă există „vreo utilitate” a unei astfel de întâlniri.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Volodimir Zelenski vladimir putin moscova
