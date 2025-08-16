După întrevederea cu Putin, Trump se întâlnește cu Zelenski

Printr-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a anunțat, sâmbătă că a avut o discuție „lungă și substanțială” cu Trump, în urma summitului dintre președintele SUA și liderul de la Kremlin.

Acesta a mulțumit pentru invitația la Washington și a declarat: „Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a realiza pacea”.

De asemenea, președintele ucrainean a subliniat importanța implicării Europei în demersurile de pace. „Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America”, se arată în mesajul publicat de Volodimir Zelenski.

Summitul Trump-Putin, desfășurat vineri în Alaska, s-a încheiat fără progrese concrete în vederea opririi războiului.

(sursa: Mediafax)