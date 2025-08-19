Analiză BBC: Patru concluzii cheie din discuțiile de la Washington cu Ucraina

1. Posibil summit Putin–Zelensky?

Donald Trump a anunțat că a discutat telefonic cu Vladimir Putin, timp de 40 de minute, pentru a pregăti o posibilă întâlnire directă între liderul rus și Zelensky. Ulterior, ar urma o trilaterală la care ar participa și liderul american, potrivit BBC.

Totuși, Kremlinul a evitat să confirme un astfel de pas, limitându-se la o declarație vagă despre „explorarea posibilității” unor negocieri la nivel mai înalt. Până acum, Moscova a respins constant ideea unei întrevederi directe între cei doi președinți.

2. Europenii insistă pe încetarea focului, Trump nu

Dacă europenii au cerut ferm o încetare a focului ca precondiție pentru negocieri, Trump a părut să minimalizeze acest pas.

„Nu știu dacă este necesar”, a spus președintele SUA, contrazis imediat de cancelarul german Friedrich Merz: „Nu îmi pot imagina următoarea întâlnire fără un armistițiu. Trebuie să punem presiune pe Rusia.”

Zelensky, care în trecut a cerut un acord de încetare a focului, a evitat de această dată să repete apelul.

3. Promisiuni de garanții de securitate pentru Ucraina

Trump a dat de înțeles că SUA ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei, fără a exclude complet implicarea militară americană.

„Vom fi implicați. Le vom da o bună protecție”, a declarat liderul american, menționând că Europa rămâne „prima linie de apărare”.

Zelensky a precizat că aceste garanții ar putea include un pachet de armament în valoare de 90 de miliarde de dolari, care să aducă Ucrainei sisteme aeriene, antirachetă și alte tehnologii strategice. De asemenea, SUA ar urma să achiziționeze drone ucrainene pentru a sprijini producția internă de echipamente.

4. Zelensky, ofensivă de imagine la Washington

După vizita tensionată din februarie, Zelensky a venit de data aceasta cu o strategie de apropiere față de gazdele americane. În primele minute ale întâlnirii, a rostit de șase ori „mulțumesc”, purtând un costum sobru în locul uniformei militare obișnuite.

Președintele ucrainean i-a înmânat lui Trump și o scrisoare de la soția sa, Olena Zelenska, adresată Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

La rândul lor, liderii europeni au mizat pe flatarea gazdei americane. „Vreau să vă mulțumesc pentru leadership-ul dumneavoastră”, a spus Mark Rutte, secretarul general al NATO. Giorgia Meloni a adăugat că, datorită lui Trump, „ceva s-a schimbat” în atitudinea Rusiei.

Macron a atras însă atenția că garanțiile de securitate pentru Ucraina implică și protejarea întregului continent european.