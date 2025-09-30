YouTube acceptă să plătească 22 de milioane de dolari pentru a încheia disputa cu Trump

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Sep 2025   •   11:15
Sursa foto: Hepta

Site-ul de videoclipuri online este cea mai recentă platformă care a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021, potrivit Le Figaro.

YouTube va plăti 22 de milioane de dolari pentru a soluționa procesele intentate de Donald Trump, după ce filiala Google i-a suspendat contul în urma asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unui document judiciar publicat luni.

Site-ul de videoclipuri online a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021, după Meta și X (fostul Twitter).

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: donald trump youtube disputa
