YouTube acceptă să plătească 22 de milioane de dolari pentru a încheia disputa cu Trump

YouTube va plăti 22 de milioane de dolari pentru a soluționa procesele intentate de Donald Trump, după ce filiala Google i-a suspendat contul în urma asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unui document judiciar publicat luni.

Site-ul de videoclipuri online a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021, după Meta și X (fostul Twitter).

(sursa: Mediafax)