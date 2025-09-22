Continuă întârzierile masive de zboruri în Europa după atacul cibernetic

Atacul a vizat Collins Aerospace, o filială a companiei americane RTX, care furnizează software pentru numeroase companii aeriene din întreaga lume. Incidentul din vineri a afectat software-ul Muse utilizat pentru check-in și îmbarcarea automată.

Aeroporturile Heathrow din Londra, Bruxelles, Dublin și Berlin continuă să se confrunte cu probleme operaționale.

La Bruxelles, 40 din cele 277 de zboruri de plecare și 23 din cele 277 de zboruri de sosire au fost anulate luni.

Un purtător de cuvânt al aeroportului Heathrow a declarat că „marea majoritate a zborurilor funcționează normal, deși check-in-ul și îmbarcarea pentru unele zboruri pot dura puțin mai mult decât de obicei”.

Aeroportul recomandă pasagerilor să sosească cu cel puțin trei ore înainte pentru zborurile lungi.

Collins Aerospace a anunțat luni că lucrează cu patru aeroporturi afectate și se află în etapele finale de finalizare a actualizărilor necesare pentru restabilirea funcționalității complete.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al aeroportului din Bruxelles a precizat că compania nu a confirmat încă că sistemul este din nou sigur.

În lipsa sistemelor automatizate, personalul companiilor aeriene s-a bazat pe procesarea manuală a pasagerilor. Comisia Europeană monitorizează incidentul, dar a declarat că „semnele actuale nu indică un atac extins sau grav”.

(sursa: Mediafax)