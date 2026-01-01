Zelenski spune că acordul de pace este gata în proporție de 90%

Zelenski a spus că restul de 10% din acordul care va pune capăt unui conflict de aproape patru ani „va determina soarta păcii, soarta Ucrainei și a Europei”.

În discursul său de 20 de minute adresat națiunii, Zelenski a afirmat că Ucraina nu dorește pace „cu orice preț”, adăugând că „dorim sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei”.

El a mai spus că retragerea Ucrainei din regiunea Donbas înseamnă „sfârșitul tuturor lucrurilor”, făcând referire la cererea Rusiei ca Moscova să obțină controlul deplin asupra zonei industriale în cadrul oricărui acord de pace. Moscova controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și aproximativ 99% din regiunea vecină Luhansk. Cele două regiuni sunt cunoscute colectiv sub numele de Donbas.

Soarta acesteia a constituit un obstacol major pe parcursul negocierilor.

În discursul său, Zelenski a mulțumit liderilor care au sprijinit Ucraina, dar a afirmat că „intențiile trebuie să devină garanții de securitate și, prin urmare, să fie ratificate”. „Semnarea unor acorduri slabe nu face decât să alimenteze războiul”, a afirmat Zelenski.

„Fie lumea oprește războiul Rusiei, fie Rusia va trage lumea în războiul său”, a mai adăugat președintele Ucrainei.

(sursa: Mediafax)