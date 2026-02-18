Zelenski îl acuză pe Trump că exercită presiuni nejustificate asupra Ucrainei!

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   18:45
Sursa foto: Hepta/Zelenski îl acuză pe Trump că face presiuni pentru o pace injustă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Donald Trump îl presează în mod nejustificat să facă concesii pentru pace. Declarațiile au fost făcute în timp ce negociatori ruși, ucraineni și americani discutau la Geneva, transmite Reuters.

Zelenski a acordat un interviu site-ului american Axios, publicat marți, 17 februarie. El a spus că Trump cere public concesii Ucrainei, nu Rusiei. „Nu este corect", a declarat președintele ucrainean.

„Sper că este doar o tactică a sa și nu o decizie", a adăugat Zelenski.

Președintele american a sugerat de două ori în ultimele zile că Ucraina trebuie să acționeze pentru succesul discuțiilor. „Ucraina ar face bine să se așeze repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun", a declarat Trump reporterilor de pe Air Force One. Zelenski a sugerat că este mai ușor să se exercite presiuni asupra Ucrainei decât asupra Rusiei.

Zelenski a avertizat că cedarea întregii regiuni Donbas ar fi inacceptabilă. Rusia controlează în prezent aproximativ 88% din această regiune. Dacă ucrainenii ar fi consultați prin referendum, răspunsul ar fi nu. „Din punct de vedere emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată", a spus Zelenski.

El a cerut înghețarea conflictului pe actualele linii de front. „Dacă rămânem unde suntem pe linia de contact, oamenii vor susține acest lucru într-un referendum", a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a făcut o distincție clară. Presiunea vine de la Trump, nu de la echipa sa de negociere. El a spus că relația cu trimisul Steve Witkoff și cu Jared Kushner este una de respect reciproc. „Ne respectăm reciproc", a declarat Zelenski pentru Axios.

Președintele ucrainean și-a exprimat și recunoștința față de Trump pentru eforturile de pace. El a precizat că „nu este genul de persoană" care cedează ușor sub presiune.

Războiul dintre Ucraina și Rusia durează de aproape patru ani.

(sursa: Mediafax)

