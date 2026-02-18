Zelenski îl acuză pe Trump că exercită presiuni nejustificate asupra Ucrainei!

Zelenski a acordat un interviu site-ului american Axios, publicat marți, 17 februarie. El a spus că Trump cere public concesii Ucrainei, nu Rusiei. „Nu este corect", a declarat președintele ucrainean.

„Sper că este doar o tactică a sa și nu o decizie", a adăugat Zelenski.

Președintele american a sugerat de două ori în ultimele zile că Ucraina trebuie să acționeze pentru succesul discuțiilor. „Ucraina ar face bine să se așeze repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun", a declarat Trump reporterilor de pe Air Force One. Zelenski a sugerat că este mai ușor să se exercite presiuni asupra Ucrainei decât asupra Rusiei.

Zelenski a avertizat că cedarea întregii regiuni Donbas ar fi inacceptabilă. Rusia controlează în prezent aproximativ 88% din această regiune. Dacă ucrainenii ar fi consultați prin referendum, răspunsul ar fi nu. „Din punct de vedere emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată", a spus Zelenski.

El a cerut înghețarea conflictului pe actualele linii de front. „Dacă rămânem unde suntem pe linia de contact, oamenii vor susține acest lucru într-un referendum", a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a făcut o distincție clară. Presiunea vine de la Trump, nu de la echipa sa de negociere. El a spus că relația cu trimisul Steve Witkoff și cu Jared Kushner este una de respect reciproc. „Ne respectăm reciproc", a declarat Zelenski pentru Axios.

Președintele ucrainean și-a exprimat și recunoștința față de Trump pentru eforturile de pace. El a precizat că „nu este genul de persoană" care cedează ușor sub presiune.

Războiul dintre Ucraina și Rusia durează de aproape patru ani.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)