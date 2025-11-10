Zelenski avertizează că Rusia ar putea deschide un al doilea front în Europa

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia ar putea deschide un nou front împotriva unei alte țări europene înainte ca războiul din Ucraina să se încheie, potrivit Ukrinform.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Zelenski a declarat că acțiunile Moscovei sugerează intenția de a destabiliza Europa printr-un război hibrid și prin provocări tot mai frecvente.

Zelenski a legat recentele incursiuni ale dronelor peste Polonia, Copenhaga, München și Bruxelles de incapacitatea Rusiei de a obține progrese semnificative pe frontul ucrainean.

El a descris aceste acțiuni drept parte a unei campanii mai ample de testare a limitelor NATO și de menținere a presiunii asupra statelor europene.

„Putin se află într-un impas total”, a spus Zelenski, argumentând că Kremlinul recurge la agresiune externă pentru a-și menține unitatea internă și pentru a distrage atenția de la eșecurile militare.

Zelenski a descris Rusia drept un „stat mare și agresiv” care caută constant un dușman extern, considerând Statele Unite și Occidentul drept adversari.

El a respins ideea că apropierea de Rusia ar putea stabiliza relațiile globale, afirmând că Ucraina este mult mai apropiată de valorile democratice occidentale.

De asemenea, Zelenski a precizat că doar pe frontul din Pokrovsk sunt dislocați 170.000 de soldați ruși, iar luptele din regiunea Donețk au devenit cele mai intense, cu pierderi record în octombrie – aproximativ 25.000 de morți și răniți.

Zelenski a îndemnat Europa să nu subestimeze disponibilitatea lui Putin de a escalada conflictul dincolo de Ucraina.

Între timp, Kievul și Uniunea Europeană pregătesc al 20-lea pachet de sancțiuni, vizând companiile și persoanele ruse care continuă să profite din comerțul cu energie, în pofida agresiunii persistente.

(sursa: Mediafax)