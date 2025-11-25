Zelenski spune că este pregătit pentru discuții sensibile cu Donald Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unui meeting online cu liderii europeni, că este pregătit pentru negocieri pe teme „sensibile” cu Donald Trump.

Zelenski a subliniat că deciziile legate de securitatea Europei nu pot fi luate fără participarea directă a Europei și a cerut ca liderii UE să fie prezenți la întâlnirea sa cu Trump, notează Al Jazeera.

În mesajul său, Zelenski a insistat asupra necesității unei abordări comune, afirmând că orice discuție privind arhitectura de securitate europeană trebuie să includă Europa, nu doar Statele Unite și Ucraina.

Totodată, liderul de la Kiev le-a cerut statelor europene să dezvolte o formulă realistă pentru crearea unei „forțe de reasigurare” care să asigure implementarea unui eventual acord de încetare definitivă a focului.

Zelenski nu a detaliat care sunt subiectele „sensibile” care ar urma să fie discutate, însă declarațiile sale vin în contextul presiunilor crescânde asupra Kievului pentru a găsi o soluție negociată în conflictul cu Rusia.

(sursa: Mediafax)