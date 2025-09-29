x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova

Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   14:15
Zelenski o felicită pe Maia Sandu pentru victoria electorală din Moldova
Sursa foto: Hepta/Volodomir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu, subliniind că rezultatul alegerilor din Republica Moldova reprezintă o înfrângere a tentativelor de destabilizare ale Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a discutat cu omoloaga sa din Republica Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru „o victorie foarte importantă”.

Zelenski a afirmat că aceste alegeri demonstrează eșecul „activităților destabilizatoare ale Rusiei”, menționând că „subversiunile și dezinformarea constantă nu au funcționat”.

Liderul de la Kiev a apreciat modul în care Moldova a reușit să se apere de amenințări, cu sprijinul partenerilor săi internaționali, și a subliniat că Ucraina va continua cooperarea strânsă cu Chișinăul.

„Vom continua să lucrăm împreună, depășind provocările și construind un viitor cu perspective solide în securitate, economie și viață socială”, a transmis Zelenski.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: zelenski maia sandu moldova
