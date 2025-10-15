Zelenski transferă atribuțiile primarului din Odesa către noua administrație militară

Decizia a venit la o zi după ce Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Odessei, Hennadi Trukhanov, implicat în mai multe scandaluri, îndepărtându-l astfel efectiv din funcție.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat pentru The Kyiv Independent că Zelenski a revocat cetățenia ucraineană a lui Trukhanov, a balerinului Serhii Polunin și a fostului politician ucrainean Oleg Țariov.

Toți trei au fost acuzați că dețin și cetățenie rusă. Trukhanov respinge acuzațiile și a declarat că va contesta decizia în instanță.

Potrivit legii, pierderea sau retragerea cetățeniei ucrainene poate constitui un motiv de îndepărtare din funcție, inclusiv în cazul celor aleși.

Într-o astfel de situație, atribuțiile de primar sunt preluate de secretarul Consiliului Municipal, funcție deținută în prezent de Ihor Koval, membru al partidului Servitorul Poporului, formațiunea președintelui Zelenski.

În discursul de miercuri, Zelenski a confirmat că va numi un șef al administrației militare, afirmând că Odesa „merită o protecție mai puternică și un sprijin mai solid”.

O sursă din Biroul Președintelui a declarat pentru The Kyiv Independent că Lysak va prelua această funcție.

Generalul Lysak și-a construit cariera în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei.

După începutul invaziei ruse la scară largă, el a fost numit în mai multe posturi în diferite regiuni ale țării. Din februarie 2023, a ocupat funcția de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk.

(sursa: Mediafax)