Zelenski: Rusia a lansat sute de drone și rachete în ultimele atacuri. 2 Oameni au murit

„Multe au fost doborâte, dar, din păcate, au existat și lovituri”, a scris el pe X.

El a adăugat: „Clădiri rezidențiale obișnuite din Zaporojie au fost avariate și a avut loc o distrugere la un cămin. Zeci de persoane au fost rănite în acest atac, inclusiv cinci copii. În mod tragic, două persoane au fost ucise.

Au avut loc, de asemenea, numeroase atacuri abjecte asupra instalațiilor energetice și asupra vieții civile în regiunile Vinița, Kiev, Mîkolaiv, Cerkasî, Poltava, Dnipro, Cernihiv, Sumî, Ivano-Frankivsk și Liov.

„Trebuie depuse toate eforturile pentru a restabili cât mai repede posibil alimentarea cu energie electrică și apă oriunde aceasta a fost întreruptă. Rusia continuă războiul terorist împotriva vieții înseși și este esențial ca fiecare astfel de atac josnic asupra civililor să se întoarcă împotriva Rusiei cu consecințe concrete – sancțiuni și presiuni reale”, a transmis Zelenski, potrivit SkyNews.

(sursa: Mediafax)