Sprijinul acordat de Ucraina în regiunea Golfului irită Rusia

„Experiența Ucrainei în domeniul apărării spațiului aerian este una dintre cele mai solide din lume și va menține cu siguranță Ucraina printre principalii actori care contribuie la securitate chiar și după acest război – printre cei de care lumea va avea nevoie pentru a asigura securitatea”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

El a precizat că Ucraina este singura formă de stabilitate în Europa, iar alte părți ale lumii au nevoie de expertiza ucraineană pentru sprijin în protejarea vieților cetățenilor.

„Deja muncim alături de statele din Golf, în fiecare zi, la nivel de echipă. Suntem în contact cu aceste țări pentru a asigura că experiența noastră, dar și sprijinul nostru acordat va evolua într-o cooperare și respect pe termen lung pentru Ucraina și războinicii ucraineni.

Există deja rezultate complete din unitățile noastre în apărare – oferim expertiza, dar și sprijinul nostru. Alte țări ale lumii ar trebui acum să facă propria contribuție la stabilizare.

Știm de la serviciile noastre de spionaj cât de mult aceste lucruri irită Rusia, că țările lumii au nevoie de ucraineni, iar ucrainenii pot ajuta la asigurarea stabilității”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Reamintim că Ucraina a trimis sprijin militar în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Iordania. Specialiști militari ucraineni operează deja în fiecare dintre aceste țări, sub coordonarea Consiliului Național de Securitate și Apărare.

„Unități de interceptare au fost desfășurate pentru a proteja infrastructura civilă și critică. Se lucrează, de asemenea, la extinderea zonelor de acoperire”, a de scris Umerov,pe X, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina.

Cele zece state au solicitat ajutorul și expertiza Ucrainei pentru apărarea împotriva atacurilor cu drone kamikaze, tactică folosită de Rusia în războiul cu Ucraina, iar în prezent, și de Iran, în atacurile sale asupra statelor din zona Golfului.

De asemenea, reamintim că, săptămâna trecută, Ucraina a oferit Statelor Unite 10.000 de drone interceptoare dezvoltate în Ucraina.

(sursa: Mediafax)