de Redacția Jurnalul    |    08 Ian 2026   •   22:45
Zelenski avertizează că Rusia ar putea lansa un atac masiv în contextul valului de frig
Ucraina se pregătește pentru intensificarea atacurilor aeriene rusești, în condițiile în care un val de frig cuprinde țara, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski.

„Există informații că ar putea avea loc un nou atac masiv rusesc în această noapte”, a avertizat Zelenski, îndemnându-i pe cetățeni să respecte alertele de raid aerian și să se adăpostească, potrivit dpa.

Zelenski a spus că Rusia prioritizează războiul în detrimentul diplomației, vizând infrastructura energetică a Ucrainei cu rachete balistice, în loc să se angajeze în eforturile de pace inițiate de Statele Unite.

Începând de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ în întreaga Ucraină, cu valori prognozate de până la minus 10 grade Celsius la Kiev și în regiunile din nord. Valul de frig sporește presiunea asupra rețelelor de electricitate, încălzire și alimentare cu apă, deja afectate de atacuri.

Regiunea Dnipropetrovsk a fost afectată de cea mai severă pană de curent din aproape patru ani de război, în urma loviturilor rusești lansate joi dimineață, a declarat Zelenski.

El a adăugat că a discutat cu premierul Iulia Sviridenko posibilitatea limitării activității în școli, birouri și alte facilități neesențiale în următoarele două săptămâni.

Aproximativ 600.000 de persoane din regiunea Dnipropetrovsk erau joi seară fără electricitate și apă, au anunțat oficialii.

(sursa: Mediafax)

 

