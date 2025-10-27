Zelenski: „Ucraina, pregătită să lupte încă trei ani”

„Preşedinţii nu se pot întâlni de dragul întâlnirii, nu îşi pot pierde timpul, şi sunt deschişi în această privinţă. De aceea i-au instruit pe Lavrov şi Rubio să pregătească acest proces. Procesul este complicat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru televiziunea de stat Vesti.

Peskov a comentat împăciuitor chiar și sancţiunile impuse de SUA giganţilor petrolieri ruşi Lukoil şi Rosneft, numindu-le „un pas neprietenos”, dar adăugând că Rusia încearcă să construiască relaţii de prietenie cu toate ţările: „În ciuda diverselor nuanţe exprimate de preşedintele Statelor Unite, trebuie să fim în continuare orientaţi către interesele noastre. Interesele noastre sunt să construim relaţii bune cu toate ţările, inclusiv cu Statele Unite”, a afirmat Peskov.

În acest timp, Rusia bombarda Ucraina, un atac cu drone asupra unui cartier din Kiev soldându-se cu trei morți și 27 de răniți, între care și șase copii - anunța duminică dimineața primarul capitalei, Vitali Kliciko.

Dezvăluirile poloneze

Într-un interviu pentru The Sunday Times, premierul polonez Donald Tusk a declarat că nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât Vladimir Putin este la putere.

„Nu am nicio îndoială că Ucraina va supravieţui ca stat independent”, a spus Tusk, însă „principala întrebare este câte victime vom vedea”, a declarat el.

„Președintele Zelenski mi-a spus joi că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar Ucraina este gata să lupte încă doi sau trei ani”, le-a dezvăluit Tusk jurnaliștilor britanici.

Citește pe Antena3.ro Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

El a avertizat Marea Britanie să nu cedeze „iluziei dulci” că războiul împotriva Ucrainei este departe. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuşi unor atacuri masive în spaţiul cibernetic, a adăugat Tusk.

Potrivit prim-ministrului polonez, Rusia se confruntă cu dificultăţi economice „dramatice”, agravate de noile sancţiuni americane împotriva companiilor petroliere ruseşti. Cu toate acestea, ruşii au un mare avantaj faţă de Occident şi în special faţă de Europa: „Sunt gata să lupte”.