Zohran Mamdani este noul primar al New Yorkului

Zohran Mamdani a preluat oficial conducerea orașului New York la miezul nopții de 1 ianuarie, devenind cel de-al 112-lea primar al metropolei americane. Evenimentul marchează un moment istoric pentru orașul cu aproape 8,5 milioane de locuitori, Mamdani fiind primul primar de origine sud-asiatică, primul primar musulman și cel mai tânăr lider al New Yorkului din ultimul secol.

În vârstă de 34 de ani, Mamdani este un socialist democrat născut în Uganda, care și-a construit rapid notorietatea politică într-un oraș cunoscut pentru competiția dură din alegerile locale. Jurământul oficial a fost depus pe Coran, într-o locație simbolică – fosta stație de metrou City Hall, închisă încă din anii 1940 – sub supravegherea procurorului general al statului New York, Letitia James.

„Când și-a lansat candidatura, Mamdani era un virtual necunoscut”, notează Bloomberg. Dar acesta a reușit să îi învingă pe unii dintre cei mai cunoscuți lideri democrați ai orașului. Campania sa a câștigat rapid teren prin „utilizarea inteligentă a videoclipurilor virale pe rețelele sociale și o operațiune sofisticată de strângere de fonduri la nivel de bază”.

Noul primar a promis măsuri sociale ambițioase, menite să combată ceea ce el a numit „criza costului vieții”. Printre acestea se numără transport public gratuit cu autobuzul, înghețarea chiriilor în cele aproximativ un milion de apartamente cu chirie reglementată și introducerea unui program universal gratuit de îngrijire a copiilor pentru cei cu vârste între 6 săptămâni și 5 ani.

La învestirea ceremonială de la City Hall, Mamdani urmează să se adreseze unei mulțimi numeroase, după ce va fi învestit simbolic de senatorul american Bernie Sanders. Evenimentul subliniază sprijinul aripii progresiste a Partidului Democrat pentru noul primar.

Cu toate acestea, mandatul său începe sub semnul provocărilor. Mamdani va conduce un oraș cu un buget de aproximativ 116 miliarde de dolari și peste 300.000 de angajați municipali. „Există multe necunoscute care îi vor afecta programul și viziunea, în special puterile limitate pe care le are guvernul orașului New York”, a avertizat istoricul Joshua Freeman.

Alegerile municipale au fost printre cele mai disputate din ultimul deceniu, cu peste două milioane de voturi exprimate, iar Mamdani a câștigat în patru din cele cinci cartiere ale orașului, cel mai bun rezultat fiind în Brooklyn.

