40 de ani de închisoare pentru patru români și un albanez care au violat fete minore în Anglia

Investigația a fost declanșată după ce autoritățile au primit informații privind abuzuri comise între anii 2014 și 2019 asupra a șase victime, fete cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.

Anchetatorii au descoperit un tipar de exploatare sexuală, cele mai grave fapte incluzând violuri multiple, inclusiv infracțiuni comise în grup asupra acelorași victime.

În total, șase bărbați au fost arestați în 2019 și 2020, fiind inculpați pentru 42 de infracțiuni.

După un proces de opt săptămâni la Curtea Coroanei din Newcastle, cinci dintre aceștia – patru cetățeni români și unul albanez – au fost găsiți vinovați pentru 31 de capete de acuzare.

Al șaselea inculpat a fost achitat.

Instanța a pronunțat următoarele sentințe:

-Klaudio Aleksiu (28 de ani) a fost găsit vinovat de viol și condamnat la șase ani de închisoare.

-Stefan Ciuraru (23 de ani) a fost condamnat la 18 luni de detenție pentru patru infracțiuni de agresiune sexuală, activitate sexuală cu un minor și determinarea unui copil să se implice în activități sexuale.

-Codrin Dura (27 de ani) a primit o pedeapsă de 13 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de patru infracțiuni de viol, patru de activitate sexuală cu un minor, șantaj, tentativă de viol, agresiune sexuală gravă, furnizare de droguri de clasa A și facilitarea infracțiunilor sexuale asupra copiilor.

-Bogdan Gugiuman (44 de ani) a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trei infracțiuni de viol și furnizare de droguri de clasa A.

-Leonard Paun (24 de ani) a fost condamnat la cinci ani și o lună de detenție pentru cinci infracțiuni de viol, două de facilitare a infracțiunilor sexuale asupra copiilor, activitate sexuală cu un minor, agresiune sexuală, furnizare de droguri și distribuirea de imagini cu un copil.

Judecătorii au ținut cont de faptul că Aleksiu, Dura și Paun erau minori la momentul comiterii faptelor.

Șeful anchetei, detectivul-șef Graeme Barr, a declarat că victimele „au dat dovadă de un curaj extraordinar”, subliniind că agresorii „le-au furat copilăria în cel mai crud mod”.

Autoritățile au reafirmat că victimele infracțiunilor sexuale beneficiază de anonimat pe viață și au încurajat orice persoană abuzată să se adreseze poliției.

(sursa: Mediafax)