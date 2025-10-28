6.000 de euro pentru un post de brancardier la Spitalul din Rădăuți. Acuzații și-au recunoscut vina

Flaviu Emanuel Sima, la data faptelor manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian” și, în prezent, șef al Secției ATI din cadrul aceluiași spital, a fost trimis în judecată sub control judiciar, cu acord de recunoaștere a vinovăției semnat cu DNA. În sarcina sa s-au reținut infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată (3 infracțiuni); folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (2 infracțiuni) și instigare la fals în declarații.

De asemenea, Vlad Vasile Luță, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”, este trimis în judecată pentru trafic de influență, în formă continuată și complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

În același dosar este și soția lui Sima, S.A.A., persoană fizică fără calitate specială, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de fals în declarații, în formă continuată și participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că, la începutul anului 2023, inculpatul Vlad-Vasile Luța, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituției.

„Astfel, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul inculpatului Luța Vlad-Vasile. În contextul concursului organizat în perioada 28 februarie – 2 aprilie 2024 pentru ocuparea unui post de brancardier, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre persoane, căreia i-ar fi oferit subiectele de concurs, prin intermediul inculpatului Luța Vlad-Vasile. La data de 29 martie 2024, în urma nepromovării concursului, persoana în cauză ar fi solicitat restiturea sumei totale de 12.000 de euro, ce ar fi fost înapoiată a doua zi de către inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, prin intermediul inculpatului Luța Vlad-Vasile”, arată DNA.

Totodată, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, Flaviu-Emanuel Sima, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, este acuzat că ar fi primit sume de bani și bunuri în valoare totală de 2.400 lei, de la pacienți sau aparținători ai acestora. În schimb, inculpatul ar fi intervenit pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienților diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operații chirurgicale.

În perioada 18 – 21 martie 2024, inculpatul Flaviu-Emanuel Sima, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris și un interviu, astfel încât fiica acesteia să promoveze probele și să fie angajată pe un post de economist debutant la spital.



În luna februarie 2024, tot el ar fi pretins servicii și bunuri de peste 5.500 de lei, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza un apropiat al persoanei pentru ocuparea unui post ce urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului.



Mai mult, în 13 februarie 2024, inculpatul Flaviu – Emanuel Sima, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi provocat un accident rutier ce a dus la avarierea totală a autoturismului propriu și la distrugerea unui alt bun. Pentru ca inculpatul să nu fie cercetat pentru fapta comisă, inculpata S.A.A., soția acestuia, ar fi declarat în fața agentului de poliție că s-ar fi aflat la volanul autoturismului, aspect ce a fost consemnat ulterior în procesul-verbal.



„Facem precizarea că cei trei inculpați și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt. În prezența avocaților, cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv: pentru inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani; pentru inculpatul Luță Vlad-Vasile o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani; pentru inculpata S.A.A. o pedeapsă de un 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, potrivit DNA.

Cei trei inculpați au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei trei inculpați au fost înaintate Tribunalului Suceava, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asigurătorie dispuse în cauză față de inculpatul Sima Flaviu-Emanuel. Față de restul inculpaților din dosar, cercetările sunt continuate într-un dosar separat.

