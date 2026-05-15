Lovitură de proporții: Doi tineri au lăsat două bătrâne fără economiile de o viață

Prima persoană pe care au păcălit-o este o femeie de 75 de ani din Hunedoara. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi fost indusă în eroare prin metoda „accidentul” și a fost păcălită să-i dea unui necunoscut 40.000 de lei.

Potrivit IPJ Hunedoara, femeia a fost sunată pe telefonul fix, de o persoană care s-a dat drept nepotul ei, spunându-i că a fost victima unui accident grav și are nevoie de o operație de urgență care e foarte scumpă. Femeia a fost indusă în eroare și ulterior i-a dat banii unui necunoscut care s-a dus acasă la ea. Fapta s-a întâmplat în 10 mai.

Ea nu a fost singura care a pățit acest lucru. Câteva ore mai târziu, în aceeași zi, o bătrână de 81 de ani, tot din Hunedoara, a fost păcălită de o femeie care s-a dat drept fiica ei, și care a pretins, la rândul ei, că a fost victime unui accident grav. Presupusa „fiică” i-a cerut bătrânei 10.000 de dolari, susținând că se află la spital. La fel, bătrâna a fost vizitată de un bărbat, căruia i-a înmânat banii.

Atât bărbatul de 38 de ani, cât și tânăra de 26, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în centrul CARP Deva. Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Aceștia urmează să fie prezentați unității de parchet competente, cu propunere de arestare preventivă.

„Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara recomandă cetățenilor ca, indiferent cât de gravă ar părea o situație care v-a fost comunicată prin telefon, să încheiați imediat apelul, să sunați direct persoana respectivă sau un alt membru apropiat al familiei și, în nici un caz, să nu primiți acasă presupuși curieri, cărora să le înmânați bani sau bijuterii”, a transmite IPJ Hunedoara.

