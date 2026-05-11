Acuzații grave la Institutul Oncologic București. Pacienții au fost trimiși acasă din cauza lipsei tratamentelor. Sesizare la DNA privind abuzuri

Potrivit organizației, sesizzarea vizează posibile disfuncționalități grave în gestionarea tratamentelor vitale și ridică întrebări privind modul în care au fost administrate resursele medicale în cel mai mare spital de profil din țară.

Acuzații penale grave

FACIAS solicită anchetarea unor posibile fapte de natură penală, precum abuz în serviciu, neglijență în serviciu, furt sau furt calificat, precum și alte infracțiuni conexe. De asemenea, organizația cere procurorilor să stabilească dacă actuala criză a medicamentelor este rezultatul unor erori administrative sau dacă ar putea exista un mecanism prin care medicamente achiziționate din fonduri publice ar fi fost scoase din circuitul legal.

În paralel, FACIAS a cerut clarificări oficiale atât de la Institutul Oncologic București, cât și de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), privind modul de gestionare a stocurilor și a finanțării pentru tratamentele oncologice.

În sesizarea transmisă DNA, fundația ridică și problema modului în care au fost solicitate fondurile suplimentare pentru citostatice, susținând că procedurile ar fi fost întârziate. Conform unor declarații publice ale președintelui CNAS, conducerea spitalului ar fi cerut suplimentarea bugetului cu o întârziere de aproximativ 10 zile și nu ar fi respectat toate obligațiile de notificare către instituțiile competente.

Solicitările FACIAS

În acest context, FACIAS solicită verificarea eventualelor responsabilități administrative și a impactului deciziilor de management asupra continuității tratamentelor, inclusiv posibilitatea ca situația să fi fost prevenită prin împrumuturi de medicamente de la alte unități sanitare.

Organizația mai cere stabilirea unui eventual prejudiciu, atât financiar, cât și social, subliniind că întreruperea tratamentelor oncologice poate avea consecințe directe asupra sănătății și vieții pacienților.

FACIAS anunță că va continua să urmărească evoluția cazului și să informeze publicul pe măsură ce ancheta avansează, se arată în comunicatul FACIAS.