Ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ani grei de pușcărie

Sentința vine la doi ani și șase zile de la comiterea crimei, potrivit alba24.ro.

Cosmin Zuleam, încă în libertate, a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Cei trei sunt obligați și la plata unor daune morale substanțiale: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner, va primi 150.000 de euro în solidar, iar Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar.

Cele 16 ceasuri furate în noaptea crimei, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Sentințele nu sunt definitive.

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Tribunalului Sibiu, dar între timp, toți judecătorii au devenit incompatibili, deoarece au judecat alte dosare, în stadiul incipient, în care aceștia erau inculpați. Drept urmare, dosarul a ajuns la Tribunalul Alba, în urma unei decizii a Curții de Apel Alba Iulia.

După ce l-au ucis pe Adrian Kreiner, cei trei au fugit din țară, cu ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro. Ghiță și Minae au prost prinși, primul în Scoția, iar al doilea în Irlanda. De atunci se află în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

(sursa: Mediafax)