Agent de poliție, prins luând 15.000 de euro și 5.200 de lire sterline

Conform rechizitoriului procurorilor, la 7 martie 2025, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Vieru Sergiu Vasile a prins o persoană conducând un autovehicul pe drumurile publice din localitatea Bălțătești, jud. Neamț, fără a avea permis de conducere. Prin urmare, în evidențele Secției de Poliție Crăcăoani din cadrul I.P.J. Neamț a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracțiune.

Ulterior, în perioada sfârșitului lunii martie - luna aprilie 2025, Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins iubitului persoanei cercetate pentru conducere fără permis suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar și asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, cu promisiunea că va asigura soluționarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei.

Ulterior, în aceeași perioadă, cu prilejul a două întâlniri, polițistul ar fi primit de la iubitul făptuitoarei, în scopul precizat, sumele de 25.000 lei (echivalentul a aprox. 5000 euro), respectiv 40.000 lei (echivalentul a aproximativ 8.000 euro), ultimul refuzând predarea ultimei tranșe solicitate de 2000 euro.

„La data de 24 septembrie 2025, în contextul în care cumpărătorul de influență dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, în cadrul unor discuții purtate cu primul la domiciliul acestuia, inculpatul Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins suma de aproximativ 15.000 de euro, în vederea exercitării influenței asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluție favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată”, informează DNA.

La data de 25 septembrie 2025, cu prilejul unei întâlniri pe raza orașului Târgu Neamț, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile a primit de la persoana în cauză, în scopul precizat anterior, sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 14.950 euro), moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

(sursa: Mediafax)