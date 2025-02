Andrei Caramitru - audiat la poliție în urma unei postări pe Facebook despre Călin Georgescu

'E împotriva mea făcută (plângerea la poliție - n.r.) direct de Călin Georgescu. O postare absolut neutră. E o postare în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semi-rebeliune într-un stat în care, practic, am cerut ca aceste situații să fie neutralizate. Or, neutralizate înseamnă, cum am spus de o sută de mii de ori în toate celelalte postări, exact ca autoritățile statului, CCR și celelalte, să acționeze conform legii, evident. Se bazează (plângerea - n.r.) doar pe acest cuvânt de 'neutralizare' conform legii. Plângerea nu are nicio bază legală de vreun fel. Mi-au pus întrebări ce am vrut să spun (...), am explicat încă o dată ce am vrut să spun și cam asta a fost, nu e nimic prea special', a declarat Andrei Caramitru, la ieșirea de la audieri.



El a negat că ar fi fost adus cu mandat la IPJ Ilfov, precizând că are calitatea de martor.



'Fac un apel, la fel cum am făcut în postările mele, exclusiv autorităților statului, în niciun caz persoanelor publice, autoritățile statului trebuie să se mobilizeze urgent să oprească această urgie care se aduce peste noi, această presiune incredibilă care se întâmplă. Îi mai dau un mesaj domnului Călin Georgescu: în primul rând să vină aici (la IPJ Ilfov - n.r.) el. (...) Domnul Călin Georgescu poate trebuie să dea mult mai multe răspunsuri', a mai spus Andrei Caramitru.

