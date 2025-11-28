Un an fără dreptate pentru Andrei Marius Drăgan: FACIAS cere demisia medicului care a refuzat să-l opereze și l-a lăsat să moară pe patul de spital

În cadrul acestui demers, FACIAS a solicitat demisia chirurgului care a refuzat intervenția salvatoare pentru Andrei și care continuă să profeseze nestingherit în sistemul de sănătate, precum și soluționarea urgentă a dosarului penal, rămas de un an de zile pe masa procurorilor.

Deși la 11 noiembrie s-a împlinit un an de la abuzurile și deciziile iresponsabile ale medicilor care au dus la moartea lui Andrei pe patul de spital, în dosarul penal abia s-au audiat persoanele implicate.

FACIAS a solicitat demisia medicului chirurg de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Situația este revoltătoare întrucât medicul care a refuzat să îl opereze pe Andrei, invocând lipsa competențelor pediatrice în ciuda urgenței vitale, deși avea obligația legală să intervină, rămâne în prima linie a sistemului sanitar. Sancțiunile administrative aplicate medicului chirurg de autoritățile de control au fost derizorii raportat la consecința ireversibilă a deciziei sale care s-a soldat cu pierderea unei vieți umane.

Menținerea în funcție a unui medic care a demonstrat că nu face tot posibilul pentru a salva viața unui adolescent constituie un risc real pentru toți pacienții din județul Gorj. Acești cetățeni, care nu au posibilitatea de a accesa serviciile unui alt spital de urgență, sunt forțați să își încredințeze sănătatea unui cadru medical care a eșuat deja în misiunea lui fundamentală de a respecta viața umană.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei, iar cei vinovați să fie trimiși în judecată pentru a răspunde pentru faptele lor.