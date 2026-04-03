Arhitectul șef al municipiului Baia Mare, sub control judiciar într-un dosar de corupție

Procurorii DNA din cadrul Biroului teritorial Baia Mare-Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 2 aprilie pentru patru persoane într-un dosar de corupție.

Este vorba despre arhitectul-șef al municipiului Baia Mare, un arhitect și administrator al unei societăți comerciale și doi asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, Morth Izabella-Mihaela, arhitect-șef al municipiului Baia Mare, este cercetată pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (șapte acte materiale) și luare de mită în formă continuată (15 acte materiale), M.Z.A., arhitect și administrator al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (șapte acte materiale), K.R. și P.F., asociați unici și administratori ai unor societăți comerciale, fiecare pentru comiterea infracțiunii de dare de mită.

Procurorii susțin că arhitecta Morth Izabella-Mihaela ar fi emis un certificat de urbanism și șase autorizații de construire cu încălcarea legii.

„În perioada aprilie 2023 - iulie 2025, inculpata Morth Izabella-Mihaela, în calitate de arhitect-șef al municipiului Baia Mare, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privitoare la analizarea documentațiilor tehnice necesare pentru emiterea unor certificate de urbanism și autorizații de construire, depuse de șase beneficiari - persoane fizice și juridice, ar fi emis un certificat de urbanism și șase autorizații de construire cu încălcarea legii, cu consecința vătămării intereselor legale ale municipiului Baia Mare și/sau a unor persoane fizice și a procurării în mod corelativ a unui folos necuvenit beneficiarilor în cauză”.

Arhitecta șefă a municipiului Baia Mare, ar fi primit în trecut numeroase bunuri în valoare de peste 11 000 de euro pentru urgentarea unor acte.

„În perioada decembrie 2019 - martie 2025, în aceeași calitate, în mod repetat, inculpata Morth Izabella-Mihaela ar fi acceptat promisiunea unor foloase necuvenite, iar ulterior le-a primit, respectiv a pretins foloase necuvenite, iar ulterior le-a primit (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electrocasnice şi sanitare, respectiv un obiect de mobilier) de la inculpatul M.Z.A., reprezentant al unei societăți cu domeniul de activitate principal „Activități de arhitectură”, precum și de la inculpații P.F., K.R. și V.F.M., reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect principal/secundar de activitate dezvoltarea (promovarea) imobiliară și realizarea de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în cuantum total estimat de 56.110 lei (echivalentul a 11.220 euro), în legătură cu îndeplinirea/urgentarea unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu/în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, în beneficiul/interesul mituitorilor/societăților administrate de aceștia”, au transmis procurorii.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații între care să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu părăsească teritoriul României fără acordul organelor judiciare (pentru primii trei ). În plus, inculpatei Morth Izabella-Mihaela i s-a interzis exercitarea funcției de arhitect-șef al municipiului Baia Mare.

Celor patru persoane li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Totodată, procurorii au precizat că în cauză, se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție și față de alte patru persoane (funcționari publici sau foști funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Baia Mare - Serviciului autorizare construcții, care au dobândit calitatea procesuală de inculpat), precum și sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită față de reprezentatul unei societăți comerciale, acesta având calitatea procesuală de suspect.

