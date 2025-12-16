Atacul cu acid care a orbit o femeie din Rădăuți: 16 ani fără vinovați și un dosar blocat în Justiție

La 16 ani de la unul dintre cele mai șocante atacuri comise în plină zi în România, cazul Elenei Bilibou – femeia desfigurată și orbită cu acid sulfuric în Rădăuți – rămâne fără o soluție finală. Dosarul, mutat la București, este în continuare în faza de urmărire penală, în timp ce victima trăiește într-un întuneric permanent, iar vinovații nu au fost condamnați.

Radiografie pe Justiție: un caz înghețat de 16 ani

„Radiografie pe Justiție. Cazul din 2009 a unei femei din Rădăuți ce a fost desfigurată cu acid sulfuric nu a primit nici în 2025 o soluție concretă.

16 ani de zile mai târziu, nicio soluție, însă o viață distrusă.

Metoda „acidul sulfuric”, preluată din filmele cu mafioți, a lăsat-o pe femeie oarbă.

Viața în întuneric, la fel ca și cazul ei.

Deși preluat dosarul în București, acesta pare în continuare înghețat”, a declarat Av. Adrian Cuculis.

Răspunsul oficial al Parchetului: urmărirea penală continuă

„Ca urmare a cererii dvs. din data de 09.12.2025, vă comunicăm că dosarul cu nr. de mai sus, având ca obiect infracțiunea de tentativă de omor calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C. pen. rap. la art. 188 alin. 1 – 189 alin. 1 lit. h C. pen., se află în instrumentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în cauză fiind pusă în mișcare acțiunea penală față de un inculpat.

Până la această dată nu a fost dispusă o soluție în cauză, urmărirea penală nefiind finalizată”, a scris prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Povestea Elenei Bilibou: o viață distrusă într-o clipă

Elena Bilibou a fost desfigurată de un bărbat care i-a aruncat acid sulfuric în față. De atunci, viața ei nu a mai fost niciodată la fel. S-a obișnuit cu ideea că nu va mai arăta ca odinioară, însă îi este extrem de greu să se împace cu gândul că a rămas fără vedere.

A suferit 16 intervenții chirurgicale, în țară și în străinătate. Medicii nu au reușit să facă minuni, ci doar să îi amelioreze cicatricile îngrozitoare.

În decembrie 2009, Elena lucra ca administrator la o agenție loto din Rădăuți. În acea zi, se afla în oraș cu mama sa. A coborât din mașină, i-a zâmbit mamei și s-a îndreptat spre agenție.

Nu a mai apucat să intre.

A simțit o substanță fierbinte pe față, iar hainele au început să se topească. Elena s-a ales cu arsuri pe față, gât, mâini și partea superioară a toracelui și a orbit definitiv, potrivit Monitorul de Suceava.

Un atac cu mobil necunoscut și un agresor neidentificat

Mobilul atacului a rămas necunoscut. Nici până astăzi nu se știe cu certitudine cine a comis oribila faptă. Una dintre variantele luate în calcul de anchetatori a fost cea a unei răzbunări mafiote.

Soțul Elenei, Ovidiu Gheorghe Bilibou, zis „Macrina”, cunoscut în zonă ca interlop, ar fi datorat unor persoane sume importante de bani.

Dosar mutat, anchetă contestată

Dosarul femeii care a fost stropită cu acid sulfuric, în decembrie 2009, în plină zi, în centrul municipiului Rădăuți, a rămas nerezolvat până în prezent.

La solicitarea Elenei Bilibou, conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut strămutarea cauzei la București, după ce victima a acuzat blocajul anchetei.

Polițiștii au întocmit la acea vreme un portret-robot, însă fără rezultate concrete. Ancheta a stagnat, iar agresorul nu a fost identificat.

Atacuri în lanț: mașina incendiată înainte de agresiune

În noaptea de 2 spre 3 august 2009, cu câteva luni înainte de atacul cu acid, persoane necunoscute au incendiat autoturismul Elenei Bilibou, parcat în fața blocului.

Mașina a fost distrusă în proporție de 60%, iar alte două autoturisme din parcare au fost afectate. Autorii nu au fost identificați nici în acest caz.

Ipotezele anchetei: gelozie sau datorii

Anchetatorii au exclus varianta unui atac întâmplător și sunt convinși că Elena Bilibou a fost o țintă clară.

Rămân două ipoteze principale: un posibil scandal amoros sau datorii mai vechi ale soțului victimei.

La momentul atacului, Ovidiu Gheorghe Bilibou se afla arestat în Germania. Acesta fusese trimis anterior în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de contrabandă cu țigări, în care erau implicați și polițiști de frontieră și vameși.