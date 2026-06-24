Au lăsat-o fără bani! Adriana Trandafir, victima unei escrocherii incredibile. Cinci tineri au cheltuit 13.000 lei pe haine și mâncare

Adriana Trandafir, victima unei fraude bancare: cinci tineri i-au golit contul prin aproape 200 de tranzacții ilegale

Actrița a rămas fără aproximativ 13.000 de lei după ce datele cardului său au fost folosite fără acordul ei. Suspecții au fost identificați în urma unor percheziții desfășurate în București, Ilfov și Teleorman.

Actrița Adriana Trandafir a devenit victima unei fraude bancare care i-a provocat un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, cinci tineri au intrat în posesia datelor cardului utilizat de artistă și au efectuat aproape 200 de tranzacții financiare fără acordul acesteia.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice, iar ancheta este în plină desfășurare. Deși autoritățile au reușit să identifice suspecții, modul exact în care aceștia au obținut datele bancare ale actriței nu a fost stabilit până în acest moment, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Aproape 200 de tranzacții efectuate fără acordul actriței

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada 7 ianuarie – 20 februarie 2026. Trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, sunt suspectați că au obținut în mod ilegal datele bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani și au folosit aceste informații pentru a efectua un număr impresionant de tranzacții.

În total, ar fi fost realizate aproximativ 200 de plăți frauduloase, valoarea prejudiciului fiind estimată la 13.000 de lei. Surse apropiate anchetei susțin că victima este actrița Adriana Trandafir.

Anchetatorii verifică în continuare toate circumstanțele în care informațiile bancare au ajuns în posesia suspecților, una dintre principalele direcții de investigație fiind identificarea metodei prin care au fost compromise datele cardului.

Pe ce au cheltuit suspecții banii actriței

Conform informațiilor obținute din surse apropiate dosarului, tinerii ar fi folosit sumele retrase fraudulos pentru cheltuieli de zi cu zi și cumpărături diverse.

Printre produsele achiziționate s-ar număra cosmetice, articole vestimentare și alimente. De asemenea, o parte din bani ar fi fost utilizată pentru plata unor curse de ride-sharing.

Anchetatorii încearcă acum să recupereze prejudiciul și să stabilească exact traseul tuturor sumelor cheltuite în perioada în care cardul ar fi fost utilizat ilegal.

Percheziții în București, Ilfov și Teleorman

La data de 23 iunie 2026, polițiștii Capitalei au desfășurat o amplă operațiune în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman. În cadrul acesteia au fost puse în executare opt mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale, al criminaliștilor, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al polițiștilor și jandarmilor din județul Teleorman.

În urma descinderilor, cei cinci suspecți au fost identificați și conduși la audieri.

Ce acuzații le sunt aduse celor cinci tineri

După finalizarea audierilor, autoritățile au dispus reținerea celor cinci suspecți pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunerile legale corespunzătoare.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.