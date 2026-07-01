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Bărbat reţinut pentru trafic de influenţă; prins în flagrant când primea 700 de euro şi 1.000 de lei

de Redacția Jurnalul    |    01 Iul 2026   •   12:45
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Bărbat reţinut pentru trafic de influenţă; prins în flagrant când primea 700 de euro şi 1.000 de lei
Bărbat reţinut pentru trafic de influenţă

Un bărbat de 30 de ani a fost reţinut pentru trafic de influenţă, el fiind prins în flagrant în timp ce primea bani de la o femeie căreia îi promisese că va interveni, în cazul mamei sale, pe lângă cadre medicale de la un spital de psihiatrie, au informat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

Potrivit sursei citate, marţi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au prins în flagrant delict un bărbat, în vârstă de 30 de ani, cercetat pentru trafic de influenţă.

"Din cercetările efectuate până în prezent a reieşit, în zilele de 24 şi 27 iunie 2026, acesta ar fi pretins de la o femeie suma de 900 de euro, lăsând să se creadă că ar avea influenţă asupra unor cadre medicale din cadrul unui spital de psihiatrie din judeţul Timiş şi că le-ar putea determina să o menţină internată pe mama acesteia pentru o perioadă mai mare de timp, precum şi să faciliteze efectuarea unei expertize psihiatrice necesare în cadrul unor proceduri judiciare şi administrative. La data de 30 iunie 2026, în jurul orei 16:00, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în parcarea unui centru comercial din municipiul Timişoara, imediat după ce ar fi primit de la denunţătoare suma de 700 de euro şi 1.000 de lei, în scopul menţionat", au transmis reprezentanţii IPJ Timiş.

Bărbatul a fost reţinut, urmând să fie prezentat procurorului pentru dispunerea măsurilor legale, cercetările în acest caz continuând.

AGERPRES

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Subiecte în articol: trafic influenta bărbat reţinut
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