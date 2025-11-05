Scandal uriaș: Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a fugi din România. Stenograme INCENDIARE din dosarul rezerviștilor SRI și SIE

Călin Georgescu, angajat fictiv la Viena pentru a părăsi România. DNA a descoperit o rețea cu legături în servicii secrete

Noi detalii ies la iveală din ancheta DNA care vizează o rețea complexă de rezerviști SRI și SIE. Potrivit unor stenograme din dosar, fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi fost angajat în mod fictiv la o societate din Viena, pentru a putea părăsi România în ciuda faptului că se află sub control judiciar.

Conform surselor judiciare citate de Antena 3 CNN, angajarea ar fi fost făcută de Hanț Constantin Dănuț, patron al unei firme din capitala Austriei. Totul ar fi fost orchestrat pentru ca Georgescu să poată fi scos din țară sub pretextul „dreptului la muncă”.

„La data de 27.05.2025, numitul Pîrvu-Ularu Silviu o contactează telefonic pe soția sa, căreia îi transmite faptul că Hanț Constantin Dănuț l-a angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale ale acestuia din Viena pe numitul Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.”

În conversațiile interceptate de anchetatori, unul dintre suspecți detaliază cum ar fi fost pus planul în aplicare:

„Îmi trimite COSTI și ăstea i-a făcut angajare la el. COSTI l-a angajat pe GEORGESCU în AUSTRIA la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi?/ .. și i-a făcut hârtie COSTI că e așteptat la servici în AUSTRIA!”

Surse judiciare susțin că aceste fapte „denotă puterea de penetrare pe care o are numitul Hanț Constantin Dănuț și sistemul lui relațional de influență, precum și preocupările acestora de a eluda prevederile legale chiar și în cazul dispunerii unor măsuri preventive luate în cadrul unor dosare penale”.

Firma de consultanță implicată în dosar

Călin Georgescu ar fi fost trecut în acte ca responsabil al unei societăți de consultanță financiară cu activitate în România și Austria. Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, compania – Profesional Consulting Q24 SRL – avea ca acționari pe Dănuț Hanț Constantin, cu domiciliul în Austria, și Silviu Ularu Pîrvu, din România.

Planul de scoatere din țară a fost detaliat în mai multe convorbiri între membrii rețelei, compusă din foști rezerviști ai serviciilor secrete (SRI și SIE) și persoane cu conexiuni în mediul militar și judiciar.

23 de percheziții în mai multe județe

DNA a anunțat că, miercuri, au fost efectuate 23 de percheziții în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara. Anchetatorii investighează fapte de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite.

În centrul anchetei se află Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, vizat anterior de un control DSV, în urma căruia au fost descoperite nereguli și i s-a blocat accesul la fonduri.

Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi apelat la trei grupări distincte formate din foști militari, rezerviști ai SRI și SIE, dar și foști procurori DNA, pentru a-și rezolva problemele legale.