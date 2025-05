Călin Georgescu a ajuns la Parchetul General, procurorii extind urmărirea penală

În faţa Parchetului, Călin Georgescu a fost întâmpinat de zeci de susţinători, însă acesta nu a dorit să facă declaraţii.



Potrivit unor surse judiciare, procurorul care se ocupă de acest caz, Marius Iacob, a decis să extindă ancheta împotriva lui Georgescu pentru o nouă faptă, cu referire la propagandă legionară.



Pe 17 mai, Călin Georgescu a participat alături de liderul AUR, George Simion, la o emisiune de la Realitatea Plus, iar la un moment dat a reprodus un citat din Corneliu Zelea Codreanu.



"Eu spun asta: noi nu ne-am luptat pentru jucării, cum a spus Avram Iancu, ci pentru drepturile noastre. Şi completez: că cel care se luptă chiar şi singur cu o mână de viteji pentru neam şi ţara lui şi pentru Dumnezeu nu va fi învins niciodată", spune Călin Georgescu, într-o emisiune moderată de Anca Alexandrescu.



Potrivit art.5 din OUG 31/2002, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.



Întâlnirea cu procurorii are loc la o zi după ce Georgescu a anunţat că se retrage din viaţa politică.



"Alegerile pentru funcţia de preşedinte al României din 2025 s-au încheiat. Odată cu acestea, am ales să închei şi implicarea mea activă în procesul politic, considerând că această etapă a mişcării suveraniste s-a încheiat din punctul meu de vedere. (...) Aleg să fiu, de acum înainte, un observator pasiv al vieţii publice şi sociale. Nu este o renunţare, ci o alegere responsabilă, făcută cu respect faţă de popor şi cu înţelegere faţă de situaţia actuală", a spus Georgescu, pe Facebook.



Fostul candidat la alegerile prezidenţiale este cercetat penal, sub control judiciar, pentru săvârşirea a şase infracţiuni, printre care şi promovarea de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.



Astfel, Georgescu este acuzat că, pe 20 octombrie 2021, într-un discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, a reprodus cuvintele, gesturile şi tonul mareşalului Ion Antonescu în discursul ţinut de acesta din urmă la Marea Adunare Legionară din 6 octombrie 1940.



Un exemplu în acest sens este fraza rostită de Georgescu: 'Prin linişte şi credinţă, prin ordine şi unire, prin muncă şi iubire, cu Dumnezeu înainte', iar la încetarea discursului, el a efectuat salutul legionar/nazist.



De asemenea, Georgescu pare a-i elogia pe Corneliu Zelea Codreanu şi pe mareşalul Ion Antonescu şi în cadrul unui interviu din iunie 2020.

AGERPRES