Instanța dispune confiscarea a aproape 2,7 milioane lei de la fostul primar Cătălin Cherecheș

ANI a anunțat luni că instanța a dispus confiscarea unor sume totale de 4.871.871,16 lei, identificate ca diferențe nejustificate între veniturile declarate și averea dobândită de două persoane cu funcții publice.
Curtea de Apel Cluj a decis, în rejudecare, confiscarea a 2.685.708,31 lei din averea lui Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare.
Procesul a început în 2019, când ANI a sesizat instanța privind diferențe majore între veniturile edilului și bunurile dobândite.
După mai multe etape și o expertiză contabilă suplimentară, hotărârea de confiscare a fost pronunțată la 29 septembrie 2025.
Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru luare de mită, însă a fugit din țară folosind o altă identitate prin punctul de trecere a frontierei Petea. Acesta a fost dat în urmărire și, în urma cooperării poliţieneşti internaţionale şi a schimbului de date şi informaţii, dintre Poliţia Română şi autorităţile din Germania, Ungaria, Austria şi Italia, a fost localizat, depistat şi reţinut, în noiembrie 2023, de către poliţiştii bavarezi şi BKA, în Augsburg, adus în țară și de atunci se află în penitenciar.
Într-un caz separat, Curtea de Apel Iași a dispus confiscarea a 2.186.162,85 lei de la Daniela Druguș, fost director general administrativ al Universității de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași.
Decizia a fost luată la 1 august 2024 și comunicată ANI pe 24 septembrie 2025, tot pentru diferențe nejustificate între venituri și avere.
Agenția precizează că hotărârile nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs.
(sursa: Mediafax)