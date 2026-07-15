CCR amână verdictul în disputa Grindeanu-Bolojan pe tema competențelor Executivului

Cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, cerere formulată de Președintele Camerei Deputaților – a fost amânată pentru data de 23 septembrie 2026, a anunțat astăzi Curtea Constituțională.

Sesizarea înaintată de Sorin Grindeanu la Curtea Constituțională viza conflictul juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2026 privind programul european de reînarmare SAFE. Cererea a fost depusă de liderul PSD în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Miza disputei

Miza principală a conflictului o reprezintă acuzația că Guvernul Ilie Bolojan și-ar fi depășit competențele și a emis o ordonanță de urgență cu conținut legislativ substanțial deși fusese demis prin moțiune de cenzură.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, susține că un Executiv demis are atribuții limitate strict la administrarea treburilor curente și nu mai poate legifera prin OUG.

Sesizarea reclamă faptul că executivul a reglementat prin ordonanță materii care se aflau deja în plină procedură legislativă în Parlament, încălcând principiul loialității constituționale.

Argumentele invocate de Sorin Grindeanu

Cabinetul executiv nu mai deținea sprijinul politic și legitimitatea de a emite acte normative cu impact strategic major (cum este reînarmarea SAFE), arată sesizarea liderului PSD. Acesta a solicitat Curții Constituționale să definească clar limitele juridice în care un guvern demis își poate exercita funcțiile, pentru a preveni crearea unui precedent.

(sursa: Mediafax)